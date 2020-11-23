WPR: Нагорный Карабах миру дал семь важнейших уроков о войне будущего

Аналитики издания World Politics Review рассказали о том, чему научил нас военный конфликт на территории Нагорного Карабаха.

По мнению авторов, 44-х дневная война в Карабахе, которая крайне болезненно закончилась для Армении, дала миру 7 важных уроков.

Первое – это понимание того, что широкое применение беспилотников существенно меняет характер применения бронетехники в бою. В ходе войны было очевидно, что БПЛА с легкостью уничтожали бронетехнику.

Второе – это понимание того, что системы ПВО противника должны стать первоначальной целью в начале конфликта. Их истребление даст полную свободу беспилотным летательным аппаратам.

Третье – это реальная и наглядная эффективность систем РЭБ, которые в боях были намного полезнее с беспилотниками, чем ПВО.

Четвертое – это осознание, что пора разрабатывать новые военные доктрины, которые будут способны объединить устаревшие военные системы (танки, БТР) с новейшими (БПЛА, РЭБ).

Пятое – это более серьезное отношение к тактическим неудачам, которые в условиях современной войны могут существенно изменить ход событий.

Шестое – это желательное преимущество простых и одноразовых военных средств, которое не требует высокого профессионализма и больших затрат в обслуживании.

И седьмое – это осознание того, что в ближайшем будущем главным актером в войнах станет человек-оператор, который будет только управлять различными боевыми автоматизированными системами.

Источник: Информационное агентство «Informing»