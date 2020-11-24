Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

Сегодня, 16:10

Александр Зуев

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Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

Военный обозреватель Александр Хроленко написал для агентства Sputnik Абхазия статью, в которой поделился своими соображениями относительно того,  с какой целью Турция вводит войска в Азербайджан под предлогом  мониторинговой миссии.

По его мнению, за этим решением кроются амбиции Анкары. Речь идет о том, что Турция намерена оказывать военно-политическое влияние на Южный Кавказ, а также пытается укрепить свою позицию на мировой арене в целом.

Как заявили в Минобороны Турции, в Азербайджан будут введены турецкие войска, которые могут годами находиться на этой территории в рамках двусторонних соглашений. По словам эксперта, это не нарушит норм международного права, но едва ли турецкие военные могут гарантировать мир.


Также аналитик подчеркивает, что по факту Турция закрепилась в Азербайджане еще во время боевых действий. По мнению Хроленко, сейчас эти две страны что-то замышляют. 

Вполне возможно,  что речь идет о плане Анкары по строительству тюркского мира. Эксперт упоминает, что Турция применяет свои военные инструменты на севере Сирии, в Ливии. Кроме того, Анкара нарушая интересы других стран, претендует на огромные  участки Средиземного моря. При этом Турция активно наращивает вооружение армии и ставит на поток производство военной техники. 

По словам эксперта, Анкара пошла по пути последовательного вторжения в регион. А союзнические отношения с Баку стали  предлогом для повышения активности в данном направлении.

Хроленко также отметил, что российские миротворцы восстанавливают мир в НКР, а Турция намеревается создать в Азербайджане военную инфраструктуру и утвердить свое право на военное вмешательство на Южном Кавказе.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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