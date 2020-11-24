В WarGonzo считают Израиль главным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе

Сегодня, 20:00

Александр Зуев

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В WarGonzo считают Израиль главным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе

Авторы проекта WarGonzo указывают на то, что Израиль выступил в качестве основного бенефициара войны в Нагорном Карабахе. 

По сравнению с тратами ресурсов, в том числе со стороны Турции и России, Израиль обошелся минимальными вложениями в военные действия. Тель-Авив при небольших затратах  подготовил плацдарм для проведения в дальнейшем атаки на Иран. Также Израиль выручил хорошие деньги благодаря поставкам вооружения конфликтующим сторонам. За время военных действий специалисты ЦАХАЛа успели обкатать новые виды вооружений в  близости от иранских границ. Речь идет о беспилотниках-камикадзе Harop и тактических ракетах LORA и РСЗО LAR-160. 

Кроме прочего, Израиль выступал одним из ключевых разведывательных узлов для Турции и Азербайджана, получая необходимую информацию от силовых структур Еревана. Судя по всему, дело не обошлось без участия американской агентуры, действующей в Армении.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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