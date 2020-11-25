Самый большой компьютерный чип в мире может моделировать будущее

Ученым удалось разработать самый большой в мире компьютерный чип Cerebras CS-1, размер которого составляет 462 квадратных сантиметра. Исследователи заявили, что новое изобретение способно предсказать будущее.

По словам разработчиков, первое тестирование чипа показало, что он способен прогнозировать события раньше, чем они произойдут.

Ученые произвели моделирование горения в силовой установке. В результате чип с 1,2 триллионами транзисторов начал работать в 200 раз быстрее самого продвинутого суперкомпьютера. Благодаря своей силе он смог повторить модель поведения в реальном времени, а также показал изменения в будущем.

Чип получил данные благодаря физическим законам, добавив к ним все возможные переменные. В итоге разработчики получили чип Cerebras CS-1, который может работать как в режиме реального времени, так и быстрее него.

Создатели добавили, что данный чип – это лишь первое устройство нового поколения. На данный момент у них в разработке более улучшенная версия устройства. Следующий прибор будет оснащен 2,6 триллионами транзисторов, что выведет расчеты на совершенно другой уровень.

Производительность данных чипов планируют применять в нейросетях будущего для моделирования поведения и изменений нашей Вселенной.

Источник: Информационное агентство «Informing»