Как изменялась жизнь на Земле в течение 20 лет: версия NASA

Вчера, 19:20

Ольга Громова

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Как изменялась жизнь на Земле в течение 20 лет: версия NASA

Сотрудники Национального аэрокосмического агентства США (NASA) выложили в сеть видео, на котором показали, как изменилась жизнь на Земле за два последних десятилетия.

NASA наглядно продемонстрировало, как за столь крохотный, по планетарным меркам, промежуток времени меняются экосистемы. В частности, как сокращаются площади лесов и покрытых льдом территорий.


Зрелищная визуализация на видео стала возможной потому, что специалисты агентства сделали видео на основе сотен тысяч фотографий земной поверхности, которые передали орбитальные спутники. Речь, в частности о снимках, полученных в том числе с запущенного в 2017 году аппарата SeaWiFS. Также на видео попали фотографии метеорологических спутников Suomi NPP, Aqua и Terra.

«Мы следим за дыханием планеты с тем, чтобы получить полное представление о воздействии климатических изменений на экосистемы Земли. Этот проект продемонстрировал, что повышение температуры поверхности океана усложняет жизнь фитопланктона, который представляет собой кормовую базу для огромного количества видов», — поведали авторы видео.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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