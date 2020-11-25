Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России

Вчера, 23:05

Александр Зуев

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Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России
Телеведущий Владимир Познер

Телеведущий Владимир Познер назвал фундаментальную проблему России. По его мнению, она заключается в том, что страной управляют люди с советским менталитетом. Руководство России не понимает, как действовать в современных условиях, замечает на своем сайте легендарный журналист. Как подчеркивает Познер, эти люди родились и выросли при советской власти, поэтому они являются продуктами системы, которой уже нет. То есть, эти граждане защищают ценности несуществующего уже общества.

Но на смену имприходят молодые люди, которые не жили в СССР и поэтому они не знают, что такое советская система. Познер надеется, что они поменяют все в стране к лучшему.


Журналист также заметил, что Россия за 30 лет совершила большой рывок вперед благодаря тому, что на смену советским людям приходит новое поколение.

Телеведущий также высказал мнение, что если он смотрит на страну сквозь розовые очки, то многие смотрят на нее сквозь темные.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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