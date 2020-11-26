Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни, которые объясняют, почему вряд ли стоит надеяться на обнаружение живых существ на далеких планетах и экзопланетах.

Шансов на обнаружение разумных форм жизни практически нет, утверждают по итогам своего исследования ученые из Оксфордского университета и Института будущего человечества.

Они создали математическую модель, которая позволяет вероятность ключевых эволюционных переходов (ароморфозов) оценивать по тому времени, которое они в свое время занимали на Земле. Этот метод показал, что примитивные формы жизни на далеких планетах могут быть - их вероятность оценивается на довольно высоком уровне. Но переходы в более совершенные формы жизни практически невозможны, даже если все условия благоприятные.

«Потребовалось порядка 4,5 миллиарда лет для серии эволюционных переходов, приведших к появлению разумной жизни на Земле. Еще спустя миллиард лет возрастающая яркость Солнца сделает нашу планету совершенно непригодной для жизни — таким образом, можно сделать вывод, что разум появился в конце жизни Земли», - рассказывают ученые.

В статье на портале Liebert Mary Ann Publishing указывается, что на Земле процесс появления ядер в клетках занял почти миллиард лет. На следующем этапе многоклеточная жизнь на Земле появлялась раз 40, не меньше, что, по сути, указывает на фактически предопределенный переход от одноклеточных эукариот к многоклеточным организмам.

Один из авторов исследования считает, что земляне несколько раз подряд по-крупному выиграли в лотерею, поэтому весьма сомнительно, что такая череда событий, которая привела к появлению разумной жизни, вряд ли где-нибудь во Вселенной повторится.

Однако приверженцы теории биологической случайности настаивают на том, что жизнь зарождается не по четким эволюционным механизмам, а вопреки им.

Источник: Информационное агентство «Informing»