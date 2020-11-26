Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни

Сегодня, 15:15

Ольга Громова

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Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни

Новые расчеты подтвердили ничтожно малую вероятность возникновения разумной жизни, которые объясняют, почему вряд ли стоит надеяться на обнаружение живых существ на далеких планетах и экзопланетах.

Шансов на обнаружение разумных форм жизни практически нет, утверждают по итогам своего исследования ученые из Оксфордского университета и Института будущего человечества.

Они создали математическую модель, которая позволяет вероятность ключевых эволюционных переходов (ароморфозов) оценивать по тому времени, которое они в свое время занимали на Земле. Этот метод показал, что примитивные формы жизни на далеких планетах могут быть - их вероятность оценивается на довольно высоком уровне. Но переходы в более совершенные формы жизни практически невозможны, даже если все условия благоприятные.


«Потребовалось порядка 4,5 миллиарда лет для серии эволюционных переходов, приведших к появлению разумной жизни на Земле. Еще спустя миллиард лет возрастающая яркость Солнца сделает нашу планету совершенно непригодной для жизни — таким образом, можно сделать вывод, что разум появился в конце жизни Земли», - рассказывают ученые.

В статье на портале Liebert Mary Ann Publishing указывается, что на Земле процесс появления ядер в клетках занял почти миллиард лет. На следующем этапе многоклеточная жизнь на Земле появлялась раз 40, не меньше, что, по сути, указывает на фактически предопределенный переход от одноклеточных эукариот к многоклеточным организмам.

Один из авторов исследования считает, что земляне несколько раз подряд по-крупному выиграли в лотерею, поэтому весьма сомнительно, что такая череда событий, которая привела к появлению разумной жизни, вряд ли где-нибудь во Вселенной повторится.

Однако приверженцы теории биологической случайности настаивают на том, что жизнь зарождается не по четким эволюционным механизмам, а вопреки им.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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