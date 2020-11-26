Азербайджан: ракетами «Искандер» в Нагорном Карабахе управляли из РФ

Азербайджан: ракетами «Искандер» в Карабахе управляли из России, пишет Российский Диалог.

В Азербайджане вовсю муссируется версия, будто Россия управляла тактическими ракетными комплексами «Искандер» армянской армии. Официально об этом заявила Генпрокуратура республики. Именно с российским владением пультом управления ракетами «Искандер» связывают то, что Армения не наносила удары «Искандерами» по территории Азербайджана. По уточнению Генпрокуратуры, за 45 дней военных действий в Карабахе,эти комплексы ни разу не были применены.





По словам генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, информация о российском пульте - не голословная.

«Я могу основываться только на фактах и не могу голословно говорить. У нас нет доказательств использования ракет «Искандер» с армянской стороны. Мы анализировали все останки ракет, выпущенных в нашу сторону, проводили экспертизу совместно с соответствующими структурами страны. Я думаю, что это был блеф со стороны Акопяна для каких-то внутриполитических целей. В то же время есть точные данные об использовании армянами других не менее разрушительных ракет - «Скад», «Точка У», а также «Смерч». Против города Барда семь раз использовали кассетные бомбы. Эти ракеты старого производства и давно переданы Армении. Ракеты «Искандер» - нового поколения. Они есть в Армении, но я не думаю, что они находятся в оперативном управлении армянской стороны. Это слишком серьезное оружие, я полагаю, что так называемый пульт управления этими ракетами находится в руках российской стороны», - отметил Алиев на встрече с журналистами в Баку.

Вместе с тем аналитики полагают, что все же ОТРК «Искандер» в карабахском конфликте могли использоваться - в Сети есть минимум два видеофрагмента в доказательство этому. Правда, после демонстрации пуска этой ракеты не было показано, что именно они поразили. Как и не были озвучены комментарии ни Ереваном, ни Баку по этому поводу.

В настоящее время никто не называет достоверных причин, по которым комплексы «Искандер» не применялись для ударов по Баку. Но известно, что, например, свои истребители Су-30СМ Ереван не использовал из-за того, что у республики просто не было к ним ракет.

Источник: Информационное агентство «Informing»