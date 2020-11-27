Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

Российский военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин высказал мнение о том, что может произойти, если Украина решит вернуть Крым силовым методом. Как он сказал, если это действительно произойдет, то в ближайшем будущем от Украины просто ничего не останется.

Эксперт считает, что планы Киева по захвату Крыма могут стать самой большой ошибкой украинских властей. Украина не сможет сохранить государственность и распадется на несколько «княжеств», заявил Дандыкин. Как он подчеркнул, Киев воодушевился примером Азербайджана, которому удалось взять под свой контроль Нагорный Карабах в недавней войне.

Украинские аналитики считают, что Армения является союзником России, но Азербайджану этот факт не помешал ввязаться в войну и вернуть свою территорию. Как заявил Дандыкин, логика украинских властей такова: Россия также не будет вмешиваться, если Киев отдаст приказ взять полуостров. Однако эксперт считает такое мнение наивным. Он пояснил, что Украина не располагает армией, способной на такие наступательные шаги. Кроме того, Крым - это часть Российской Федерации и нападение на российский регион вернется бумерангом Киеву.

Помимо прочего, США и НАТО едва ли дадут Украине отмашку на такую глупость, считает эксперт. Вряд ли натовцы станут заступаться за Украину, так как они прекрасно знают военный потенциал России.

В такой ситуации Украине не помогут ни США, ни Великобритания, ни Турция, с которыми сегодня у киевских властей множество общих военно-политических планов, заметил обозреватель.

Дандыкин уверен, что российская военная группировка, находящаяся в Крыму, вполне способна отразить любое нападение как со стороны Украины, так и со стороны стран Запада. Россия в состоянии дать жесткий ответ любому агрессору, заметил эксперт. Он также сказал, что западные партнеры, которые подначивают Киев к военным провокациям против РФ, в самый неподходящий для Украины момент останутся в стороне, пишет riafan.ru .

Подытоживая, эксперт заключил, что нападение на Крым может поставить Украину под удар. Этот шаг грозит ей военным поражением, глубоким внутренним кризисом и развалом государства, отметил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»