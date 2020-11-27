Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

С целью сохранения мира в стране, а также чтобы не допустить обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией президент Молдавии Игорь Додон может вывести граждан на улицы. Об этом заявил сам глава государства. Он также заметил, что некоторое время назад новый президент Майя Санду сделала несколько непонятных заявлений, касающихся отношения к России и Приднестровью.

Додон также сказал, что не допустит повторения ситуации 90-х, когда руководители страны выдвинули лозунги «чемодан-вокзал-Россия». Кроме того, президент страны заметил, что Санду может делать любые заявления, но Молдавия – парламентская страна, и принимать решения единолично глава государства не сможет.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что для окончания конфликта в Приднестровье Россия должна вывести оттуда своих миротворцев.

Напомним, что 15 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента республики. Претендентами на этот пост были действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Как сообщила Центральная избирательная комиссия, Санду набрала 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% от всего числа граждан, явившихся на избирательные участки.

Источник: Информационное агентство «Informing»