Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

Сегодня, 00:15

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Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

Ракетный эсминец США «USS Ross» пересек границу России, продвинувшись вперед на 7-8 километров недалеко от Калининграда. Боевой корабль, оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», спустя время развернулся и покинул территорию. Об этом сообщает «Avia.pro».

Напомним, что это уже второй инцидент со вторжением американских боевых кораблей на территорию России за неделю. Этот факт начинает вызывать обеспокоенность, особенно, если учесть, что российским военным не удалось отразить подобные территориальные нарушения.


Так, Telegram-сообщество «Оперативная линия» утверждает, что эсминец USS Ross, находясь в порту Польши города Гдыня, около 13 часов дня уверенно направился в сторону России, после чего вторгся в ее границы, нарушив все, что только возможно.

ВМФ РФ пока не дает никаких комментариев по поводу инцидента, однако, если учесть тот факт, что военный корабль продвинулся на 7-8 километров вперед, становится понятно, что это была целенаправленная провокация.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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