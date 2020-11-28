Свыше 60 тысяч студентов получат выплаты в 10 тысяч рублей за борьбу с пандемией

Студентам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, правительство выделит по 10 тыс. рублей.

Эти выплаты получат более 60 тыс. студентов российских вузов, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с главами регионов, передает РИА Новости .

Она уточнила, что в ноябре и декабре по 10 тыс. рублей получат 62 296 человек. Голикова объяснила, что это студенты федеральных учреждений. По словам Голиковой, информация о студентах региональных вузов, участвующих в борьбе с COVID-19, будет озвучена позже. Выплаты смогут получить студенты, которые работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки.

Также предусмотрены выплаты и студентам средних учебных заведений. Предварительно, это 5382 человека. Им будет выплачено за 2 месяца работы по 7 тыс. рублей.

«Решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября-декабре 2020 года», - подчеркнула Голикова, обращаясь к главам регионов.

Выплаты будут осуществляться региональными властями. Голикова подчеркнула, что на борьбу с COVID-19 было выделено регионам 10 млрд рублей. И эти средства регионы могут тратить «на любые мероприятия, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции», то есть и на выплаты студентам, участвовавшим в борьбе с COVID-19.

Источник: Информационное агентство «Informing»