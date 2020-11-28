Генерал: Пашинян психически болен, он не имеет представления о войне

Сегодня, 11:15

Ольга Громова

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Генерал: Пашинян психически болен, он не имеет представления о войне

Экс-начальник Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян прокомментировал обращение Премьер-министра Никола Пашиняна к нации, передает Tert.am.

Генерал снова жестко раскритиковал главу правительства. По его мнению, последнее выступление Пашиняна убедило его в том, что он психически болен, поскольку не представляет, что такое армия и что такое война.


Пашинян во время своего выступления рассказал, что девятый оборонительный корпус был прорван, и это обернулось самыми печальными для страны результатами на фронте. Премьер также возмутился тем, что генерал, который руководил корпусом, после поражения вышел на пресс-конференцию и начал делать журналистам сенсационные заявления. При этом, как подчеркнул Пашинян, он не потрудился объяснить растрату 42 миллионов долларов на покупку оружия, которое оказалось совершенно бесполезным. По этому факту правоохранители Армении уже возбудили уголовное дело.

«Меня не беспокоит, что он прикажет правоохранительным органам, меня беспокоит потеря родины, что уже является свершившимся фактом», - заявил в ответ Пашинян.

А по поводу бесполезного оружия он порекомендовал армянскому лидеру поинтересоваться подробностями у главы комиссии по обороне и нацбезопасности Адраника Кочаряна.

«Он с ним об этом говорил, у него есть информация, спросите у следственных органов, в чем заключалась моя роль. Этот человек болен, болен», - твердит Мовсесян.

Напомним, после фактического поражения Армении в новой карабахской войне оппозиционные силы потребовали отставки Премьера Пашиняна, но свободно проводить митинги в условиях военного положения они не могут. Парламент страны отменять его отказался.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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