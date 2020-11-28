Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

Российский политик и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров привел оценку возможности военного столкновения между США и Ираном. По словам политолога, такая вероятность остается очень низкой, поскольку Тегеран попросту не решится конфликтовать со страной, у которой в арсенале есть ядерное вооружение, пишет «Российский диалог».

В качестве доказательства своих слов Багдасаров привел пример, когда Исламская республика в ответ на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани грозилась отомстить Америке. Однако дальше голословных заявлений дело не пошло. По словам политика, действующий президент США Дональд Трамп или будущий хозяин Белого дома Джо Байден не намерены начинать большую войну с Ираном, хотя мелкие провокации все же не исключены.





«Мы уже наблюдали случай, как Иран наносил ракетный удар по американским базам, заранее предупредив об этом США. Поэтому их угрозы — пустой фарс», - сказал Багдасаров.

Также он прокомментировал, что США тоже не хочет «марать руки» и вступать в противостояние с Ираном.

«Для чего США это нужно? Потратить огромные средства ради сохранения какой-то власти? Да никто на это не пойдет, потому что и Трамп, и Байден - это не те руководители, которые способны начать крупную войну. Они ментально не способны к этому. Они могут осуществить операции, отдельные нанесения ударов, а к большой войне они не готовы», - заявил эксперт.

Багдасаров добавил, что в Иране насчитывается более 80 миллионов человек населения, поэтому для них вступление в возможную войну с Америкой грозит как минимум огромными расходами на вооружение и оборонную защиту, поэтому вероятность открытого конфликта между этими двумя странами практически исключена.

Источник: Информационное агентство «Informing»