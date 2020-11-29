В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

Вчера, 23:30

Ольга Громова

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В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

В США признали, что военные возможности России позволяют ей почти молниеносно разгромить такие прибалтийские страны, как Латвия, Литва и Эстония.

Американский журналист Майкл Пек рассказал, что это может быть, если конфликт между РФ и странами Прибалтики из условной плоскости перерастет в реальную.

Обозреватель отмечает, что главную роль в этом противостоянии будут играть мирные граждане трех перечисленных выше стран, причем не по собственной воле - их принудительно призовут. 

На текущий момент население всех трех государств - Латвии, Литвы и Эстонии - составляет только 6,2 миллиона человек. При этом количество военнослужащих (здесь также речь о суммарном) всего 22 тысячи.

На вооружении прибалтов имеется 450 артиллерийских установок. При этом танками и боевой авиацией они не располагают.

Россия, в свою очередь, только на западе может мобилизовать 845 тысяч человек. При этом и танками она располагает (2500), и самолетами (1400), и артиллерийскими орудиями (5,5 тысяч).

Силы неравные, поэтому Москва может разгромить противника практически мгновенно - еще до момента, когда он получит поддержку от союзников по НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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