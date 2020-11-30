Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

Sohu: Россия знает, как ответить на коварную стратегию США.

Обозреватели китайского издания Sohu полагают, что разгадали план России по борьбе с коварными замыслами США. Соединенные Штаты не решаются пойти открытой войной на Россию, поэтому ведут так называемую холодную войну. Все их провокации и прочие действия направлены на то, чтобы подчинить Россию своей воле.

Как предположили некоторые эксперты, с 1976 года Вашингтон ведет политику «усиления затрат» на военные цели, причем она включена в документы Пентагона. И именно такой курс помог обмануть СССР и втянуть его в гонку вооружений, что в конце концов закончилось развалом СССР.

На сегодняшний день США снова взялись за этот коварный план: Штаты, их союзники и НАТО «окружили» Россию, провоцируя ее тратить свои финансы и ресурсы на усиление оборонного сектора.

Китайские журналисты подчеркнули, что США не только проводят совместные учения с союзниками, но и регулярно провоцируют военными кораблями и самолетами, заходящими в районы Черного, Балтийского и даже Японского морей, подходя очень близко к российским границам, а то и пересекая их.

Эксперты из Sohu уверены: американский план предполагает провокациями сдержать рост России и заставить ее противостоять им. А попутно - втянуть Россию в увеличение военных инвестиций.

Россия же со своей стороны решила активно противодействовать. Так, недавно лидер России Владимир Путин подписал с Суданом соглашение на создание в африканском государстве логистической базы. Там смогут одновременно размещаться четыре военных судна РФ - для ремонта или отдыха экипажа.

«Очевидно, что создание этой заморской базы, расширяя возможности развертывания российского военно-морского флота, а также позволяя его зарубежному военному влиянию еще больше проникать в Африку, отрицательно сказывается на африканской стратегии США», – отмечают китайские обозреватели.

Со стороны России также следуют ответы на американские уловки. Так, пересекший недавно территориальные воды РФ американский эсминец «Джон Маккейн» получил от российских военных предупреждение, а после его выгнали с российской территории. Впоследствии США предъявила РФ претензии, что способ перехвата представлял угрозу для безопасности экипажа судна.

Журналисты Sohu отмечают, что российские ВС действительно, стали действовать более агрессивно, преследуя свои цели: повысить риски, а значит, и стоимость американских провокаций. Такими действиями Москва намерена заставить Вашингтон сократить военные провокации или даже вообще исключить их.

Источник: Информационное агентство «Informing»