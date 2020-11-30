В проблемах новой пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы

Сегодня, 14:55

0

Image 16+
В проблемах новой пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы
Валерий Рязанский

По заявлению зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, на данный момент приостановлена работа над законопроектом о ГПП. Он отметил, что проект «Гарантированный пенсионный план» задерживается в связи со слишком долгим выбором модели, информирует «Парламентская газета».

Валерий Рязанский подчеркнул, что в рамках проекта россияне могут копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах, однако на данный момент проект «поставлен на тормоза».

«Остаются такие проблемы как недоверие, отсутствие мотивации и низкий уровень доходов граждан. Кроме того, тормозит законопроект и долгий выбор модели. Пока известно, что в Госдуму документ будет внесен только весной следующего года», - отметил Рязанский. 

Он добавил, что разрабатываемый законопроект является хорошей цивилизованной системой самим обеспечивать себе старость. Известно, что в рамках проекта государство обещает хранить средства и освобождает до 6 процентов отчислений зарплаты которые направляются на пенсионный счет, и НДФЛ. При этом работодатели получают льготы по налогу на прибыль.


«Такая возможность будет сделана гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. Это отличный способ инвестировать в себя», - подчеркнул сенатор.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В проблемах новой пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы

Сегодня, 14:55

Россиянам назвали способы получения пенсии в размере 60 тысяч рублей

Вчера, 00:40

Россиянам пообещали надбавки к пенсиям уже в декабре

28-11-2020, 10:40

Фермеры во Франции несут миллиардные убытки из-за ответа РФ на санкции

27-11-2020, 23:45

В декабре некоторым россиянам пенсии придут сразу за два месяца

27-11-2020, 22:20

Россиянам рассказали о вынужденном возврате пенсии

27-11-2020, 19:00

Россия и Китай усиливают влияние в мире благодаря своим вакцинам от COVID-19

25-11-2020, 12:55

Немецкий инвестор назвал преимущество российских банков перед западными

25-11-2020, 12:50

Эксперт рассказала, как рассчитать точный размер повышения пенсии в 2021 году

25-11-2020, 10:05

Европе предсказали долговую яму

24-11-2020, 18:35

Женщинам могут разрешить забрать маткапитал из накопительной пенсии

24-11-2020, 10:20

Для некоторых категорий россиян будут введены налоговые льготы и послабления

24-11-2020, 09:30

Экономист рассказал, какие банки будут ликвидированы в 2021 году в России

24-11-2020, 09:15

Reuters сообщил о борьбе России и саудитов за рынок Китая

20-11-2020, 16:05

Фондовые рынки США находятся на грани обвала

20-11-2020, 13:20

Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года

19-11-2020, 21:50

Эксперты Citi предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от коронавируса

17-11-2020, 11:45

Сможет ли Дональд Трамп обвалить экономику, отчаянно цепляясь за власть после поражения

17-11-2020, 00:10

Morgan Stanley: доверьтесь V-образному восстановлению экономики в 2021 году

16-11-2020, 19:30

Регионам выделят средства на выплаты на детей от 3 до 7 лет

14-11-2020, 23:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров