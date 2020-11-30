В проблемах новой пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы

По заявлению зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, на данный момент приостановлена работа над законопроектом о ГПП. Он отметил, что проект «Гарантированный пенсионный план» задерживается в связи со слишком долгим выбором модели, информирует «Парламентская газета».

Валерий Рязанский подчеркнул, что в рамках проекта россияне могут копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах, однако на данный момент проект «поставлен на тормоза».

«Остаются такие проблемы как недоверие, отсутствие мотивации и низкий уровень доходов граждан. Кроме того, тормозит законопроект и долгий выбор модели. Пока известно, что в Госдуму документ будет внесен только весной следующего года», - отметил Рязанский.

Он добавил, что разрабатываемый законопроект является хорошей цивилизованной системой самим обеспечивать себе старость. Известно, что в рамках проекта государство обещает хранить средства и освобождает до 6 процентов отчислений зарплаты которые направляются на пенсионный счет, и НДФЛ. При этом работодатели получают льготы по налогу на прибыль.

«Такая возможность будет сделана гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. Это отличный способ инвестировать в себя», - подчеркнул сенатор.

Источник: Информационное агентство «Informing»