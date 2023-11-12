Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

Госдума приняла окончательное решение касательно предновогодних выплат для пенсионеров или так называемой 13-й пенсии. Законопроект представили на рассмотрение в декабре 2021 года.

Согласно данной инициативе, выплата показана пожилым россиянам накануне Нового года, а ее размер соответствует среднему размеру пенсии. Выплаты планировали начислять из федерального бюджета.

По данным авторов документа, в предпраздничный период предусмотрены большие расходы, поэтому граждане нуждаются в финансовой поддержке. Но в комитете по социальной политике и правительства не поддержали эту идею. Стало известно, что 24 октября данный законопроект вынесли на пленарное заседание, но 31 октября документ все же отклонили.