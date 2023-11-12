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Экономист Колташов: Россиянам доведется работать до глубокой старости

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Экономист Колташов: Россиянам доведется работать до глубокой старости
Экономика
источник фото: pixabay.com

Экономист Василий Колташов заявил, что россиянам придется работать до глубокой старости для того, чтобы оплачивать свои счета и другие потребности.

По словам эксперта, сейчас в стране есть 7 млн самозанятых, которые не делают пенсионных отчислений, а нанимающие самозанятых работодатели не платят в ПФР. В связи с этим Колташов предположил, что самозанятые россияне могут рассчитывать на минимальные пособия от государства.

Также экономист говорит, что количество самозанятых ежегодно растет, а так как пенсионные отчисления делают лишь единицы, это провоцирует разрушение пенсионной системы. 

Информационное агентство «Informing»

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