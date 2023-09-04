Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается подорожание, пишет Прайм.

Так, ожидается рост цен на мясо и рыбу. Недостаток рабочей силы в сельском хозяйстве приводит к уменьшению поголовья скота, что поднимает стоимость мяса. Кроме того, рыбный улов может уйти на экспорт в Китай после отказа от японских поставок из-за аварии на АЭС "Фукусима". Кроме того, увеличение утилизационного сбора может повысить цены на сахар и муку. Это также отразится на стоимости выпечки и сладостей. Дорогое топливо приведет к увеличению цен на импортные фрукты, включая хурму и мандарины.

Также ожидается повышение цен на детское питание из-за ослабления рубля и роста мировых цен на сырье. Фрукты, чай, кофе и кондитерские изделия могут подорожать в пределах 10-15%. Что касатеся цен на сезонные овощи (помидоры и огурцы) они традиционно растут к зиме.

Добавим, что ситуация может измениться в зависимости от курса рубля. Если рубль укрепится, это может привести к снижению цен.