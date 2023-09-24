7 практичных советов: Как начать экономить по 5 тысяч в неделю, не обделяя себя
К сожалению, в России цены на товары и услуги постоянно растут. Продукты, которые вчера стоили 500 рублей, сегодня обходятся в 750. Заработная плата остается неизменной, и это заставляет людей внимательно относиться к своим расходам.
Чтобы начать экономить средства, некоторые применяют следующие простые правила:
Приготовление домашних полуфабрикатов. Многие перестают покупать замороженные полуфабрикаты и предпочитают готовить дома. Это не только экономично, но и более полезно.
Планирование покупок. Подготовка списка продуктов и план меню на неделю помогает избежать лишних трат.
Использование наличных денег. Некоторые предпочитают использовать наличные деньги при покупках, чтобы контролировать свой бюджет.
Отдельная карта для продуктов. Некоторые люди заводят отдельную карту, которую используют только для покупки продуктов, чтобы лучше контролировать свои расходы.
Сравнение цен. Сравнивая цены на продукты и товары, можно найти выгодные предложения.
Правило "пустого холодильника". Некоторые семьи не покупают новые продукты, пока не съедят все имеющиеся запасы, чтобы избежать продуктовых залежей.
Жизнь по средствам. Люди стараются жить в рамках своих финансовых возможностей, избегая ненужных трат и долгов.
Придерживаясь этих простых и практичных советов вы сможете легко экономить по 5000 рублей в неделю. Советом поделился финансовый эксперт Михаил Сенедин.
Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»
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