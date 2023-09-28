Повышение пенсии с 1 октября 2023 года на 10,5 процентов: кого это коснется

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Повышение пенсии с 1 октября 2023 года на 10,5 процентов: кого это коснется
Экономика
Источник фото: коллаж Информинг

С 1 октября в России увеличится размер пенсий для военных пенсионеров на 10,5 процента. Эта категория включает бывших сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.

Также с 1 октября увеличится пенсия для граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Будет увеличен размер страховой пенсии по старости для тех, кто имеет первую группу инвалидности.

"После увеличения размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для этих двух категорий составит 15 134,66 рублей", - отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, Юлия Финогенова.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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