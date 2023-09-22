80% сыра – это фальсификат: Как подручным средством за 10 секунд проверить качество сыра

Image 16+
80% сыра – это фальсификат: Как подручным средством за 10 секунд проверить качество сыра
Экономика
Источник фото: Информинг

На прилавках российских магазинов очень много различных видов сыра. Разнообразие этого продукта удивляет многих, кто помнит пустые полки магазинов во времена СССР. Но из-за санкций в РФ найти качественный сыр стало сложнее. Поэтому важно научиться выбирать сыр из того разнообразия продуктов, которые продаются под видом сыров.

По оценкам ряда экспертов, на российском рынке до 80% сыра – это фальсификат.

Чтобы проверить, качественный сыр или нет, необходимо капнуть на него немного йода. Это покажет, есть ли в продукте крахмал, который недобросовестные производители добавляют, чтобы продукт удерживал влагу. И если йод посинел, то в таком продукте много крахмала, а значит, он не является качественным.

Сырный продукт от натурального сыра можно отличить и с помощью горячей воды. Необходимо отрезать маленький ломтик сыра и на 10 секунд окунуть его в горячую воду. Натуральный сыр начнет тянуться, а сырный продукт будет ломаться и крошиться, поскольку изготавливается из пальмового масла, а не из молока.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
80% сыра – это фальсификат: Как подручным средством за 10 секунд проверить качество сыра

Сегодня, 16:03

Названа дата обвала доллара: что будет с российской валютой осенью

Вчера, 14:12

«Россиян ждет денежный сюрприз»: кто получит по 25 000 рублей уже с 12 сентября

12-09-2023, 21:25

Названы категории российских пенсионеров, которым дадут 13-ю пенсию

12-09-2023, 19:47

Рекордная индексация: кто получит надбавку к пенсии уже с 1 октября

12-09-2023, 11:16

Банкоматы в РФ остановятся, доллар улетит в космос: это произойдет уже с 1 октября

8-09-2023, 16:08

Банк наказали на 500 тыс. рублей за назойливые звонки жителю Новосибирска

8-09-2023, 08:34

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

4-09-2023, 21:43

Санду: у Молдавии нет долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

3-09-2023, 17:18

На карту Сбербанка по 10 000 рублей: кто получит новое пособие от ПФР в сентябре 2023

2-09-2023, 09:57

Некоторым категориям россиян с 1 сентября 2023 года повысят пенсии

20-08-2023, 19:45

В РИАН проинформировали, продолжится ли падение рубля

18-08-2023, 14:12

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

15-08-2023, 20:34

РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз

9-08-2023, 19:50

Повышение пенсий и выплаты многодетным: что изменится для россиян в августе 2023 года

29-07-2023, 14:54

13% ВВП РФ: за 1,5 года из России ушли рекордные 253 миллиарда долларов

23-07-2023, 16:03

Аналитик Мейнхард спрогнозировал, что к концу 2023 года курс доллара поднимется до 120 рублей

9-07-2023, 07:27

Сообщается о снижении уровня инфляции в ЕС в июне

30-06-2023, 12:48

Сообщается о ценах на продукты питания в европейских государствах за апрель

4-06-2023, 11:58

Экономист Колобанов выразил мнение о причинах снижения цен на газ в ЕС

29-05-2023, 08:43

Новости партнеров