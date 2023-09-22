80% сыра – это фальсификат: Как подручным средством за 10 секунд проверить качество сыра

На прилавках российских магазинов очень много различных видов сыра. Разнообразие этого продукта удивляет многих, кто помнит пустые полки магазинов во времена СССР. Но из-за санкций в РФ найти качественный сыр стало сложнее. Поэтому важно научиться выбирать сыр из того разнообразия продуктов, которые продаются под видом сыров.

По оценкам ряда экспертов, на российском рынке до 80% сыра – это фальсификат.

Чтобы проверить, качественный сыр или нет, необходимо капнуть на него немного йода. Это покажет, есть ли в продукте крахмал, который недобросовестные производители добавляют, чтобы продукт удерживал влагу. И если йод посинел, то в таком продукте много крахмала, а значит, он не является качественным.

Сырный продукт от натурального сыра можно отличить и с помощью горячей воды. Необходимо отрезать маленький ломтик сыра и на 10 секунд окунуть его в горячую воду. Натуральный сыр начнет тянуться, а сырный продукт будет ломаться и крошиться, поскольку изготавливается из пальмового масла, а не из молока.