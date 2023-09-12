«Россиян ждет денежный сюрприз»: кто получит по 25 000 рублей уже с 12 сентября

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«Россиян ждет денежный сюрприз»: кто получит по 25 000 рублей уже с 12 сентября
Экономика
Источник фото: Коллаж Информинг

Граждане Российской Федерации получили уведомление о возможности получения пособия в размере 25 000 рублей при взятии ребенка из детского дома под свое попечительство.

Это пособие предусмотрено для как приемных, так и опекунских родителей, оформивших усыновление официально. Доход родителей не учитывается при расчете этой выплаты.

В национальных масштабах размер пособия составляет 23 000 рублей, но в регионах, где установлены соответствующие коэффициенты, сумма может быть выше на 2 000 рублей. Заявления, поданные на прошлой неделе, начнут обрабатываться с 12 сентября.

Пособие будут получать граждане в возрасте от 25 до 65 лет, хотя формальных ограничений нет.

Источник фото: Информинг 

Усыновление ребенка разрешено с 18 лет, но чаще всего этот шаг предпринимают после достижения возраста 25 лет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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