«Исцеление кошелька»: Блогер назвала финансовые грехи, избавившись от которых можно разбогатеть
Известный финансовый блогер посоветовала людям небогатым и со средним достатком постараться избавиться минимум от четырех финансовых «грехов», которые позволят улучшить свое благосостояние уже в 2024-ом.
Первый — зависть к более успешным людям. Многие офисные работники считают, что если «поднатужиться» и обзавестись дорогими часами или брендовой одеждой, пусть даже и в кредит, они смогут лучше реализовать себя в жизни или в карьере. Это самообман, предупреждает эксперт. В реальности такой человек похож не на крутого бизнесмена, а на обычного работника офиса с очень дорогими часами и утраченными возможностями. Деньги, которые он потратил на покупку такого аксессуара, можно было вложить в собственное развитие. И это бы наверняка приблизило владельца дорогих часов к тому, чтобы действительно стать богатым человеком.
Лень в управлении собственными финансами эксперт причислила к финансовому греху №2. Чтобы добиться финансового благополучия, непременно надо планировать собственный бюджет — так, как это делают гигантские корпорации и крохотные фирмочки.
Прописная истина: человек, который не знает, сколько он тратит, не может рационально накапливать средства.
Третий «грех» вытекает из второго — жизнь вне бюджета, в кредит. Если человек покупает себе третий смартфон или десятую кофточку за месяц, потому что может себе позволить — это одно. Но если денег нет и новый гаджет все равно покупается — на последние средства или в кредит — это совсем другое.
Привычка жить в кредит создает у небогатого человека иллюзию, что он может купить себе любую вещь прямо здесь и сейчас. А это опасно финансовым крахом в будущем.
Наконец, грех четвертый — гнев. Попытка переложить ответственность за собственные неудачи или собственную бедность на кого-нибудь другого ни к чему хорошему не приведет. Вместо того, чтобы думать, что миллионерами люди стали только потому, что умели «пилить» бюджеты регионов или своих компаний, надо сделать хотя бы первый шаг — встать с дивана и подумать (без оглядки на возраст), что исправить в своей жизни, чтобы влиться в ряды миллионеров.
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»
«Исцеление кошелька»: Блогер назвала финансовые грехи, избавившись от которых можно разбогатеть
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