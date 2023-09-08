Банк наказали на 500 тыс. рублей за назойливые звонки жителю Новосибирска

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Банк наказали на 500 тыс. рублей за назойливые звонки жителю Новосибирска
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Фото из открытых источников

Крупный банк получил штраф в размере 500 000 рублей за более чем 50 назойливых звонков в день жителю Новосибирска с напоминаниями о задолженности по кредиту.

Отметим, что, по закону, банк имеет право контактировать с клиентом не более 2 раз в неделю. Однако в данном случае, сотрудники банка совершили 193 вызова за неделю, что значительно превышает установленный предел.

Вследствие поданной жалобы заемщика, банк был оштрафован в соответствии с частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Организация признала свою вину и произвела уплату штрафа.

К слову, предыдущие случаи подобных нарушений также фиксировались в разных регионах России.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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