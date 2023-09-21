Названа дата обвала доллара: что будет с российской валютой осенью

Согласно прогнозу Министерства экономики и развития РФ, к концу текущего года курс доллара к российскому рублю составит 94 рубля за единицу.

Однако главный экономист по России в Bloomberg Economics, Александр Исаков, предполагает, что данной отметки доллар может достичь уже в этом месяце. Он отмечает, что повышение ключевой ставки Центрального банка России на 1% 15 сентября содействует укреплению рубля, и уже на этой неделе курс доллара может снизиться до 94-95 рублей.

Исаков считает, что в настоящее время мы можем ожидать замедление кредитования и укрепление рублевого курса на фоне снижения импорта. Аналитик Валерий Вайсберг утверждает, что повышение ключевой ставки не способно полностью сгладить колебания курсов валют.

Тем не менее, к концу сентября наступит пик налогового периода, в связи с чем экспортеры начнут активнее продавать валюту, что приведет к снижению курса доллара. Он также отметил, что еще один значительный спад курса доллара ожидается в октябре, когда нефтяные компании будут выплачивать налог на дополнительный доход.