Банкоматы в РФ остановятся, доллар улетит в космос: это произойдет уже с 1 октября

Рубль в октябре снова сильно подешевеет к доллару, предупреждают некоторые аналитики.

Сейчас курс доллара на Московской бирже около 98,2 рубля, но аналитики ожидают увеличение курса доллара к рублю в ближайшее время.

Экономист Екатерина Константинова полагает, что доллар подорожает и будет стоит более 100 рублей во второй половине сентября, пишет Телепрограмма.

«15 сентября представители ЦБ соберутся на заседание, где будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки. В любом случае, на курс с положительной стороны это не повлияет. Скорее всего, доллар будет дорожать и дальше. И уже после 15 сентября перевалит за 100 рублей, а то и больше», — заявила Константинова.

Но до 13 сентября, по ее мнению, доллар вряд ли подорожает. Этим сейчас могут воспользоваться те, кто планировал закупать валюту. В то же время стоит учитывать, что если курс будет расти слишком быстро, то власти могут предпринять меры, чтобы сдержать этот рост.

Эксперт считает, что в некоторых банкоматах могут остановить выдачу денег, поскольку валютные спекулянты еще больше могут обрушить курс рубля.

Тем не менее о том, что рубль будет дешеветь а инфляция усилиться, говорит все больше экспертов.