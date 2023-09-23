Стало известно, когда доллар будет стоить по 90 руб.

Министерство экономического развития предоставило прогноз на стабилизацию курса российского рубля к доллару на уровне 90-92 рубля к середине 2024 года. Эти ожидания основаны на увеличении притока иностранной валюты по счету текущих операций и изменениях валютной структуры.

Многие эксперты считают, что восстановление ряда мер валютного контроля может помочь сдержать краткосрочные колебания курса. По словам главы министерства Максима Решетникова, ожидается, что к концу текущего года доллар будет стоить около 94 рублей.

Предполагается, что давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать, начиная с июня, в связи с изменением конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков, включая рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров.