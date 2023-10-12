В РБК объяснили, каким образом устроена экономика в секторе Газа
В октябре боевики ХАМАСа начали наступление на Израиль. Ракетные удары уничтожили населенные пункты. Сектор Газа - это небольшая территория, омываемая водами Средиземного моря, но с границами, примыкающими к Египту и Израилю. Проживает там около 2,1 миллиона человек, площадь - примерно 360 квадратных километров.
Сектор Газа столкнулся с низким темпом экономического роста, ухудшением жизни, ограниченными промышленными инновациями с 2007 год по 2022.
Более половины населения живет за чертой бедности. Основные секторы экономики включают аграрное производство или мелкие предприятия, такие как область строительства. Уровень безработицы составил примерно 45% к концу минувшего года. Население молодое: около 40% жителей являются моложе 14 лет, а пожилых людей старше 65 лет - 3% от общей численности.
Следует отметить, что теневая туннельная экономика там развилась на фоне 16-летней блокады со стороны Израиля. На границе с Египтом есть сотни подземных переходов, которые используют для товарообмена и контрабанды товаров.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
«Исцеление кошелька»: Блогер назвала финансовые грехи, избавившись от которых можно разбогатеть
27-09-2023, 13:33
Стало известно, когда доллар будет стоить по 90 руб.
23-09-2023, 18:54
80% сыра – это фальсификат: Как подручным средством за 10 секунд проверить качество сыра
22-09-2023, 16:03
Названа дата обвала доллара: что будет с российской валютой осенью
21-09-2023, 14:12
Названы категории российских пенсионеров, которым дадут 13-ю пенсию
12-09-2023, 19:47
Рекордная индексация: кто получит надбавку к пенсии уже с 1 октября
12-09-2023, 11:16
На карту Сбербанка по 10 000 рублей: кто получит новое пособие от ПФР в сентябре 2023
2-09-2023, 09:57
Некоторым категориям россиян с 1 сентября 2023 года повысят пенсии
20-08-2023, 19:45
В РИАН проинформировали, продолжится ли падение рубля
18-08-2023, 14:12
Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным
15-08-2023, 20:34
РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз
9-08-2023, 19:50