В РБК объяснили, каким образом устроена экономика в секторе Газа

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В РБК объяснили, каким образом устроена экономика в секторе Газа
Экономика
Источник фото: Freepik

В октябре боевики ХАМАСа начали наступление на Израиль. Ракетные удары уничтожили населенные пункты. Сектор Газа - это небольшая территория, омываемая водами Средиземного моря, но с границами, примыкающими к Египту и Израилю. Проживает там около 2,1 миллиона человек, площадь - примерно 360 квадратных километров.

В 2021 году ВВП сектора Газа, рассчитанный по паритету покупательной способности, составил 27,8 млрд долларов. В то же время, ВВП Израиля значительно выше - от 473 миллиарда долларов.

Сектор Газа столкнулся с низким темпом экономического роста, ухудшением жизни, ограниченными промышленными инновациями с 2007 год по 2022.

Более половины населения живет за чертой бедности. Основные секторы экономики включают аграрное производство или мелкие предприятия, такие как область строительства. Уровень безработицы составил примерно 45% к концу минувшего года. Население молодое: около 40% жителей являются моложе 14 лет, а пожилых людей старше 65 лет - 3% от общей численности.

Следует отметить, что теневая туннельная экономика там развилась на фоне 16-летней блокады со стороны Израиля. На границе с Египтом есть сотни подземных переходов, которые используют для товарообмена и контрабанды товаров.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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