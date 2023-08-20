Некоторым категориям россиян с 1 сентября 2023 года повысят пенсии

С 1 сентября в РФ проиндексируют пенсии российских граждан. Изменения коснутся трех главных категорий пенсионеров. Так, на повышенную пенсию могут расчитывать россияне, которые уволились официально в августе.

Также доплата ждет граждан, которым исполнится 80 лет в сентябре. Фиксированная пенсия возрасте в 2 раза — до 15,1 тыс. рублей. Индексация пенсий произойдет автоматически. К тому же, прибавка ждет граждан с повышенной группой инвалидности, которую установили с 1 августа этого года.

Нужно напомнить, что в России в начале августа произошла индексация пенсий. Выплаты в среднем были увеличены на 400 рублей. Это является ежегодной прибавкой.