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Некоторым категориям россиян с 1 сентября 2023 года повысят пенсии

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Некоторым категориям россиян с 1 сентября 2023 года повысят пенсии
В России / Экономика
Фото из открытых источников

С 1 сентября в РФ проиндексируют пенсии российских граждан. Изменения коснутся трех главных категорий пенсионеров. Так, на повышенную пенсию могут расчитывать россияне, которые уволились официально в августе. 

Также доплата ждет граждан, которым исполнится 80 лет в сентябре. Фиксированная пенсия возрасте в 2 раза — до 15,1 тыс. рублей. Индексация пенсий произойдет автоматически. К тому же, прибавка ждет граждан с повышенной группой инвалидности, которую установили с 1 августа этого года.

Нужно напомнить, что в России в начале августа произошла индексация пенсий. Выплаты в среднем были увеличены на 400 рублей. Это является ежегодной прибавкой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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