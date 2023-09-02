На карту Сбербанка по 10 000 рублей: кто получит новое пособие от ПФР в сентябре 2023

Россиянам рассказали о выплате от бывшего Пенсионного фонда РФ, которая придет уже в сентябре. Размер зачисления составит 10 тысяч рублей. В сентябре деньги поступят на счет один раз.

Речь идет о выплате, рассчитывать на которую могут многие семьи с детьми. Так, появилось единое новое пособие, которое объединило сразу 5 выплат. Деньги выдают на каждого ребенка до возраста 17 лет и беременным женщинам, но есть условия. Главный критерий - нуждаемость и российское гражданство. Специалисты смотрят на доход родителей, он должен быть не более прожиточного минимума. Также оценивается имущество семьи.

Заявления на выплату принимают теперь не в ПФР, а в Социальном фонде РФ. Отправить заявку можно любым способом. Зачисляют деньги в случае одобрения через 5 рабочих дней.

В базовом варианте размер выплат составляет половину прожиточного минимума на детей. Однако чаще назначают промежуточный вариант. По стране он равен 10 тысячам рублей. Все те, кто впервые станет обладателем пособия, получат сумму в сентябре всего один раз. Затем деньги будут ежемесячно поступать на банковскую карту.