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Вырастет пенсия, выплатят 13-ю зарплату: Что изменится в декабре 2023 года?

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Вырастет пенсия, выплатят 13-ю зарплату: Что изменится в декабре 2023 года?
В России / Экономика
Источник фото: pixabay.com

В декабре текущего года пенсионеры России будут иметь уникальную возможность получить две пенсии в течение месяца, что стало возможным благодаря перераспределению графика выплат. Известный пенсионный эксперт Сергей Власов выделил, что эта ситуация связана с необычным календарем и изменениями в графике выплат.

По обычному расписанию, пенсии начинают поступать на счета граждан с 3 числа каждого месяца. В связи с тем, что 3 декабря выпадает на воскресенье, первые выплаты будут доступны уже с 1 декабря. Вторая часть средств будет перечислена в период с 25 по 29 декабря.

Эксперт подчеркнул, что эти изменения связаны с наступающими новогодними праздниками, в период которых банки не будут работать в начале января. Это приведет к тому, что в конце декабря на счета российских пенсионеров начнут поступать средства, предназначенные на январские пенсии. Таким образом, многие пожилые граждане смогут насладиться двумя выплатами пенсий в течение одного месяца. Кроме того, дополнительные приятные сюрпризы ожидают пенсионеров с началом 2024 года. Индексация страховых пенсий увеличит выплаты на 7,5%.

В декабре текущего года также предусмотрены дополнительные бонусы для определенных категорий пенсионеров. Например, работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию недавно, получат повышенные выплаты, начисляемые на третий месяц после увольнения. Также будет произведено начисление всех пропущенных индексаций. Гражданам, достигшим 80 лет в ноябре текущего года, предоставлено дополнительное поощрение в виде 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая в настоящее время составляет 7567,33 рубля. Все эти меры направлены на улучшение финансового положения пожилых граждан и создание более благоприятных условий для их жизни.

Информационное агентство «Informing»

Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

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