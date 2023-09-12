Названы категории российских пенсионеров, которым дадут 13-ю пенсию

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, Борис Чернышов, предложил законопроект о предоставлении дополнительной пенсии россиянам, которая будет выплачиваться в 13-й раз в году, накануне дня рождения граждан. По предложению депутата, размер этой пенсии будет соответствовать обычной пенсии, получаемой пенсионерами. Планируется, что данная дополнительная материальная поддержка будет доступна для всех категорий пенсионеров.

Инициатива вызвана пониманием того, что для многих пенсионеров день рождения является одним из важных событий в жизни. Однако из-за финансовых ограничений этот день часто перестает быть радостным. По мнению депутатов, подарок себе или проведение праздничного мероприятия становятся сложными в рамках ограниченного бюджета.

Экономисты подчеркивают, что предложение о предоставлении дополнительной пенсии накануне дня рождения является более справедливым, учитывая различия в размерах пенсий между разными категориями граждан.