Рекордная индексация: кто получит надбавку к пенсии уже с 1 октября

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Рекордная индексация: кто получит надбавку к пенсии уже с 1 октября
Экономика
Источник фото: Информинг

С 1 октября 2023 года в России пенсии военных пенсионеров будут индексированы на 10,5%. Это решение было принято Правительством РФ.

После этого повышения, средний размер пенсий военных пенсионеров составит около 42 тысяч рублей. Эта мера коснется 2 миллионов 778 тысяч человек, прошедших военную службу и ушедших на пенсию по выслуге лет или по другим законодательным основаниям.


Источник фото: Информинг 
Как подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, индексация пенсий затронет всех, кто прошел военную службу или имеет аналогичный статус. Это охватит бывших работников различных ведомств, таких как Минобороны РФ, полиция, МЧС, прокуратура, Следственный комитет, таможня, ФСИН и другие.

Согласно оценкам первого заместителя главы Минфина Леонида Горнина, индексация военных пенсий потребует более 1 трлн рублей из федерального бюджета.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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