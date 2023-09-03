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Санду: у Молдавии нет долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

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Санду: у Молдавии нет долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»
Экономика
Фото из открытых источников

Президент Молдавии опровергла миллионный долг перед "Газпромом": Международная аудиторская компания не нашла долга в 800 миллионов долларов"

Президент Молдавии, Майя Санду, заявила, что Молдавия не имеет миллионного долга перед "Газпромом". Эта информация появилась после аудита, проведенного международной аудиторской компанией. Встреча с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз стала местом, где президент обнародовала результаты аудита.

В начале своего выступления, Майя Санду сказала:

"Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году."

Напомним, что в октябре 2021 года Кишинев договорился с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Российская компания предупреждала, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Министр энергетики Молдавии, Виктор Парликов, также заявил, что отчет об аудите долга перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне, включая проект соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. Он также подчеркнул, что результаты аудита являются "интересными" и будут обнародованы после тщательного анализа.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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