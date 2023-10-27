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Стало известно, кому точно увеличат пенсию уже с 1 ноября 2023

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Стало известно, кому точно увеличат пенсию уже с 1 ноября 2023
Экономика
источник фото: pixabay.com

Уже с 1 ноября 2023 года некоторые россияне могут рассчитывать на увеличение пенсий. Главные изменения ждут пенсионеров, которым старше 80 лет.

Так, с ноября они будут получать фиксированную часть страховой пенсии, но в удвоенном размере. Сумма добавки ожидается в размере 15 134 рублей.

Стоит добавить, что ранее на пленарном заседании в Госдуме РФ в первом чтении приняли законопроект. Он предусматривает увеличение пенсий для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей. Для получателей пенсии по старости эта сумма составит 23 449 рублей.

Информационное агентство «Informing»

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