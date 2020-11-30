Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

Президент Чехии Милош Земан потребовал у Службы безопасности и информации (СБИ) выявить в стране российских шпионов.

Как сообщает «Чешское радио», эту информацию передали журналистам высокопоставленные чиновники, передает ТАСС .

Он также запросил информацию о работе российских спецслужб в Чехии, а также потребовал, чтобы чешские разведчики рассказали о том, какую угрозу российские спецслужбы представляют для Чехии. Чешский президент также запросил информацию о том, кто в Чехии сотрудничает с российскими спецслужбами.





По мнению Земана, на территории Чехии могут действовать лица, которые связаны с Москвой по отмыванию денег. Ранее американские спецслужбы заявляли о том, что в Чехии действует российская группировка, которая занимается отмыванием «грязных денег».

Интересно, что пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек утверждает, что не располагает информацией о подобных поручениях Земана. В то же время он подчеркнул, что президент Чехии может требовать любую информацию у местных спецслужб.

Источник: Информационное агентство «Informing»