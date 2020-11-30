Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о встрече с главами МИД Грузии и Украины, которая состоится 2 декабря. Главным вопросом станет обсуждение наращивания военного присутствия альянса в Черном море в ответ на военное усиление в Крыму со стороны России.

«Очевидно, что за последнее время РФ значительно увеличило военное присутствие на территории Крыма. В ответ на это НАТО должны поступить так же. Данный вопрос мы будем обсуждать с нашими украинскими и грузинскими партнерами», - сообщил генсек.

Столтенберг отметил, что по вопросам Черноморского региона НАТО активно сотрудничает со странами в составе альянса – это Турция, Румыния и Болгария, а также с партнерами – Украиной и Грузией.

Кроме того, на данный момент НАТО имеет военное присутствие на территории Черного моря. Недавно они проводили там морские учения, а также развернули тренировочную бригаду в Румынии.

Источник: Информационное агентство «Informing»