Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

Сегодня, 15:15

Анна Лисова

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Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

Греция может спровоцировать обострение отношений с Турцией, устроив провокацию с ракетами С-300. 

В минувшее воскресенье греческие военные выпустили две ракеты по турецким самолетом из зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» российского производства, пишет «Авиа.Про».


Испытания С-300 проводились Грецией в районе Крита, недалеко от турецкой границы.

Выпущенные в сторону турецких самолетов ракеты самоуничтожились. Тем не менее, подобная ситуация стала доказательством того, что Афины будут действовать жестко в случае, если Турция нарушит ее воздушное пространство. 

Издание AMN отмечает, что испытания Грецией российского вооружения вызывает немало вопросов у Турции. В частности, ранее США были категорически против того, чтобы Анкара покупала российские ЗРК. Но при этом Греция смогла перекупить у Крита российские системы и уже начала их тестирование. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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