Ученые допускают, что археи снова будут править миром. Правда, произойти это может не так скоро - например, когда сложные формы жизни на Земле исчезнут. Это может случиться вследствие падения огромного астероида, к примеру, или каких-то других глобальных катаклизмов.

Археи — лишенные ядра и мембранных органелл одноклеточные микроорганизмы, которые правили на нашей планете миллиарды лет назад. И они снова могут стать у руля планеты в случае катастрофы глобального масштаба, которая погубит сложные формы жизни. Даже если Земля станет планетой с агрессивной атмосферой или климатическими условиями, есть полно мест, где археи выживут.

Ученые убеждены в этом, потому как и сейчас на планете есть уникальные водоемы, с кислотами и щелочами, но и там, в таких агрессивных условиях, существует жизнь.

Взять те же солончаки в Атакаме, где кроме солей и щелочей есть мышьяк, а также целый ряд едких сульфидов. Там живут и размножаются фиолетовые бактерии. Для своей жизнедеятельности они используют токсичные элементы, которые необходимы для метаболизма. И кислород им, в общем-то, не нужен. Как, собственно, и их далеким предкам, населявшим Землю до революции кислорода. Она, напомним, произошла 2,4 миллиарда лет назад. Первые живые микроорганизмы на планете, как предполагается, вместо кислорода использовали мышьяк.

«Фиолетовые бактерии не одиноки. Без кислорода могут существовать и археи, которые когда-то были основой земной жизни. Эти существа и сегодня играют ключевую роль в поддержании всех экосистем нашей планеты. Можно не сомневаться в том, что если вся другая жизнь на Земле вдруг исчезнет, то археи точно останутся и будут править миром, несмотря ни на что», — уверен микробиолог Брендан Берс.

Источник: Информационное агентство «Informing»