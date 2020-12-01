Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

Семен Багдасаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье.

По мнению востоковеда, директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, сейчас ВС Украины активизируются в военных учениях, «репетируя» возможное нападение на некоторые территории. Но защитить те же Донбасс и Приднестровье сможет Россия.

Эксперт свои умозаключения основывает на том, что Украина проводит интенсивные учения в Херсонской области. Багдасаров говорит, что целями, скорее всего, будут расположения зенитных комплексов С-300 и С-400 в Крыму: против них направят ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, Донбассу и Приднестровью также грозит опасность.

Как рассказал политолог, инструкторы и советники НАТО обучают солдат ВСУ штурмовать, а также вести бои в условиях города, похожих на Донецк и Луганск.

Но после того, как на защиту территорий встанет РФ, ситуация изменится: после этого любая агрессия по отношению к Приднестровской Молдавской республике (ПМР) или ЛДНР будет расценена как нападение на российскую территорию. В этом случае Россия будет применять любые средства для остановки агрессора, считает Багдасаров.

Поэтому «необходимо объявить Приднестровье и Донбасс зоной повышенного внимания Российской Федерации», считает эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»