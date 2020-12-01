Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

Вчера, 21:45

0

Image 16+
Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

Семен Багдасаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье.

По мнению востоковеда, директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, сейчас ВС Украины активизируются в военных учениях, «репетируя» возможное нападение на некоторые территории. Но защитить те же Донбасс и Приднестровье сможет Россия.

Эксперт свои умозаключения основывает на том, что Украина проводит интенсивные учения в Херсонской области. Багдасаров говорит, что целями, скорее всего, будут расположения зенитных комплексов С-300 и С-400 в Крыму: против них направят ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, Донбассу и Приднестровью также грозит опасность.


Как рассказал политолог, инструкторы и советники НАТО обучают солдат ВСУ штурмовать, а также вести бои в условиях города, похожих на Донецк и Луганск.

Но после того, как на защиту территорий встанет РФ, ситуация изменится: после этого любая агрессия по отношению к Приднестровской Молдавской республике (ПМР) или ЛДНР будет расценена как нападение на российскую территорию. В этом случае Россия будет применять любые средства для остановки агрессора, считает Багдасаров.

Поэтому «необходимо объявить Приднестровье и Донбасс зоной повышенного внимания Российской Федерации», считает эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

Вчера, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

Вчера, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

28-11-2020, 00:15

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Азербайджан: ракетами «Искандер» в Нагорном Карабахе управляли из РФ

26-11-2020, 19:15

Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России

25-11-2020, 23:05

Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

24-11-2020, 16:10

NI считает, что Байден отдаст Арктику России

23-11-2020, 15:35

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

23-11-2020, 12:00

Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении в Карабахе

22-11-2020, 15:40

Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

22-11-2020, 14:50

Самолеты НАТО устроили провокацию с главами МИД и МО России во время их визита в Ереван

22-11-2020, 10:15

США готовятся к наступательным действиям против России и КНР

21-11-2020, 23:05

Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

20-11-2020, 17:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров