Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

Сегодня, 00:10

Александр Зуев

0

Image 16+
Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

1 декабря в Германии и Италии начались учения НАТО Steadfast Jupiter-Jackal - 2020. Речь  идет о компьютерных и командно-штабных маневрах одновременно стратегического, оперативного и тактического характера. Цель десятидневных учений  - показать готовность и оперативную совместимость НАТО в воздухе, на земле, на воде, в киберпространстве и космосе. 

Как отмечают эксперты, имеется ввиду концепция ведения сетецентрической войны, в которой связаны между собой  все пять этих сфер. 

Учения будут проходить в новых условиях, в двух близких, но находящихся под разным командованием районах, заявлял ранее командующий Объединенным центром боевого применения НАТО и руководитель учений контр-адмирал Ян Как.

Такие маневры создают тренировочную среду, благодаря которой укрепляется блок.

Steadfast Jupiter-Jackal 2020 - первые крупные учения, одной из задач которых является соблюдение принципов НАТО по защите мирного населения, заметили в Североатлантическом альянсе. Учения будут проходить по следующим направлениям: 

- гибридные угрозы, 

- работа с эскалацией/деэскалацией, миграцией, дезинформацией/предоставлением ошибочной информации, 

- реализация всеобъемлющего подхода.

Как заявили в альянсе, для блока важно создать  информационное боевое пространство, чтобы помочь участникам учений обеспечить эффективную коммуникацию.

Учения Steadfast Jupiter-Jackal 2020 — это «комплексные, многоуровневые и разновекторные маневры», заявил член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Блок НАТО поставил  задачу отработать координацию во всех этих сферах, заявил эксперт.

А заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что для НАТО очень важно создать механизмы взаимодействия внутри альянса.


Учения призваны  смоделировать военное столкновение, отработать маневры, задействовать войска в тех или иных местах и скоординировать действия военных, сказал Данюк. Он также добавил, что в последнее время учений, похожих на Steadfast Jupiter-Jackal 2020, альянс не проводил.

Как сказал Никита, НАТО важно показать потенциальным противникам, в том числе и России, что альянс готов к возможному конфликту. Эксперт также упомянул, что в пятой статье Североатлантического договора говорится, что нападение на одну из стран НАТО может рассматриваться другими членами блока как атака на них всех.

Наряду с этим специалисты обращают внимание на то, что в этом году НАТО уже не в первый раз проводит учения в Италии и Германии.

Так, с 24 февраля по 6 марта у побережья Сицилии проходили  маневры НАТО Dynamic Manta. Тогда военнослужащие из девяти стран отрабатывали в Средиземном море задачи по борьбе с подводными и надводными судами. Участниками учений стали воинские формирования НАТО из Канады, Франции, Греции, Италии, Испании и Турции.

Также в сентябре Центр подготовки военных Командования ВВС США в Европе провел имитационное учение объединенных воздушных операций Spartan Warrior 20 на базе Рамштайн в Германии. Эти маневры проводились с целью улучшить оперативную совместимость партнеров и союзников по НАТО.

В том же месяце прошли учения НАТО Combined Resolve XIV с участием около 3500 военных из восьми стран-союзников и партнеров НАТО на полигонах Хоэнфельс и Графенвер. На учениях особое внимание уделялось усилению взаимодействия с партнерами. С 12 января по 6 февраля 2021 должны быть проведены маневры на территории Германии. С 1 по 28 февраля НАТО проведет учения SPARTAN ALLIANCE 21-1, пишет  russian.rt.com.

Российские аналитики считают, что агрессивную риторику в отношении РФ Североатлантический альянс подкрепляет вполне конкретными шагами - проведением разного рода учений и маневров.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

Вчера, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

Вчера, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

28-11-2020, 00:15

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Азербайджан: ракетами «Искандер» в Нагорном Карабахе управляли из РФ

26-11-2020, 19:15

Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России

25-11-2020, 23:05

Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

24-11-2020, 16:10

NI считает, что Байден отдаст Арктику России

23-11-2020, 15:35

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

23-11-2020, 12:00

Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении в Карабахе

22-11-2020, 15:40

Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

22-11-2020, 14:50

Самолеты НАТО устроили провокацию с главами МИД и МО России во время их визита в Ереван

22-11-2020, 10:15

США готовятся к наступательным действиям против России и КНР

21-11-2020, 23:05

Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

20-11-2020, 17:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров