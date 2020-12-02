Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

1 декабря в Германии и Италии начались учения НАТО Steadfast Jupiter-Jackal - 2020. Речь идет о компьютерных и командно-штабных маневрах одновременно стратегического, оперативного и тактического характера. Цель десятидневных учений - показать готовность и оперативную совместимость НАТО в воздухе, на земле, на воде, в киберпространстве и космосе.

Как отмечают эксперты, имеется ввиду концепция ведения сетецентрической войны, в которой связаны между собой все пять этих сфер.

Учения будут проходить в новых условиях, в двух близких, но находящихся под разным командованием районах, заявлял ранее командующий Объединенным центром боевого применения НАТО и руководитель учений контр-адмирал Ян Как.

Такие маневры создают тренировочную среду, благодаря которой укрепляется блок.

Steadfast Jupiter-Jackal 2020 - первые крупные учения, одной из задач которых является соблюдение принципов НАТО по защите мирного населения, заметили в Североатлантическом альянсе. Учения будут проходить по следующим направлениям:

- гибридные угрозы,

- работа с эскалацией/деэскалацией, миграцией, дезинформацией/предоставлением ошибочной информации,

- реализация всеобъемлющего подхода.

Как заявили в альянсе, для блока важно создать информационное боевое пространство, чтобы помочь участникам учений обеспечить эффективную коммуникацию.

Учения Steadfast Jupiter-Jackal 2020 — это «комплексные, многоуровневые и разновекторные маневры», заявил член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Блок НАТО поставил задачу отработать координацию во всех этих сферах, заявил эксперт.

А заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что для НАТО очень важно создать механизмы взаимодействия внутри альянса.

Учения призваны смоделировать военное столкновение, отработать маневры, задействовать войска в тех или иных местах и скоординировать действия военных, сказал Данюк. Он также добавил, что в последнее время учений, похожих на Steadfast Jupiter-Jackal 2020, альянс не проводил.

Как сказал Никита, НАТО важно показать потенциальным противникам, в том числе и России, что альянс готов к возможному конфликту. Эксперт также упомянул, что в пятой статье Североатлантического договора говорится, что нападение на одну из стран НАТО может рассматриваться другими членами блока как атака на них всех.

Наряду с этим специалисты обращают внимание на то, что в этом году НАТО уже не в первый раз проводит учения в Италии и Германии.

Так, с 24 февраля по 6 марта у побережья Сицилии проходили маневры НАТО Dynamic Manta. Тогда военнослужащие из девяти стран отрабатывали в Средиземном море задачи по борьбе с подводными и надводными судами. Участниками учений стали воинские формирования НАТО из Канады, Франции, Греции, Италии, Испании и Турции.

Также в сентябре Центр подготовки военных Командования ВВС США в Европе провел имитационное учение объединенных воздушных операций Spartan Warrior 20 на базе Рамштайн в Германии. Эти маневры проводились с целью улучшить оперативную совместимость партнеров и союзников по НАТО.

В том же месяце прошли учения НАТО Combined Resolve XIV с участием около 3500 военных из восьми стран-союзников и партнеров НАТО на полигонах Хоэнфельс и Графенвер. На учениях особое внимание уделялось усилению взаимодействия с партнерами. С 12 января по 6 февраля 2021 должны быть проведены маневры на территории Германии. С 1 по 28 февраля НАТО проведет учения SPARTAN ALLIANCE 21-1, пишет russian.rt.com .

Российские аналитики считают, что агрессивную риторику в отношении РФ Североатлантический альянс подкрепляет вполне конкретными шагами - проведением разного рода учений и маневров.

Источник: Информационное агентство «Informing»