С 1 января в России прекращается действие ряда льгот. В частности, некоторые категории граждан будут лишены финансовой поддержки от государства.

С первого месяца нового года прекращается действие временного порядка неработающих граждан. Это же касается и упрощенного получения пособия по безработицы.

С января 2021 года будут аннулированы особые правила признания семей такими, что нуждаются, а отдельных граждан - малоимущими. Его применяли при утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и при на­числении ежемесячных пособий на детей 3-7 лет.

Будет прекращен срок действия выплат по больничному за полный месяц, которые не могли быть ниже уровня МРОТ.

В новый год надо постараться войти без долгов. Ибо в противном случае неплательщики могут столкнуться с большими неприятностями.

31 декабря истекает срок, на который было приостановлено взыскание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Если задолженность погашена не будет, снова на горизонте замаячит переплата, для некоторых довольно существенная.

Источник: Информационное агентство «Informing»