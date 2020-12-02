Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

Сегодня, 19:55

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Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

По мнению экс-министра обороны ДНР, бывшего командира ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина), слабость войск республик Донбасса станет ключевым фактором, из-за которого их молниеносно разгромят ВС Украины. Такое скандальное заявление Стрелков сделал во время интервью российскому блогеру и писателю Максиму Калашникову.

Так, специалист считает ВС Народных Республик Донбасса несамостоятельной силой, которая без поддержки со стороны России не способны ни на что. А вступивший в свои права Джо Байден, по всему, попытается возродить различные «пригашенные» конфликты, чтобы уязвить Москву.

В последнее время Украина активно стягивает своих солдат и тяжелую технику к линии соприкосновения на Донбассе, при этом регулярно обстреливая республики. В это время в ЛНР и ДНР проводятся учения с резервистами, за которые Стрелков раскритиковал руководство самопровозглашенных республик. По его мнению, «если Украина атакует, созывать резервистов будет уже просто поздно» и их оборону прорвут уже в первые часы наступления.


Более того, экс-министр прогнозирует предательство со стороны руководства ЛНР и ДНР:

«дерьмовое» руководство ЛНР и ДНР сразу сбежит и всё будет сразу парализовано, а дороги будут перерезаны ещё до начала наступления ВСУ».

«Все существование ЛНР и ДНР зависит только от одного в случае украинского наступления. Это — придут ли на помощь российские вооружённые силы, в каких количествах и в какие сроки?», - заключает он.

В любом случае, даже при помощи России, серьезных проблем не избежать.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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