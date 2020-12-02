Эксперт сообщил о нулевой вероятности начала ядерной мировой войны на фоне провокаций у границ РФ

Вчера, 23:20

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Эксперт сообщил о нулевой вероятности начала ядерной мировой войны на фоне провокаций у границ РФ
Профессор кафедры журналистики МГИМО Леонид Ивашов

Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры журналистики МГИМО Леонид Ивашов на конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» сообщил о нулевой вероятности начала ядерной мировой войны. Об этом сообщает «Народные новости».

«Я не вижу на сегодня возможности начала ядерной войны в мире. Ядерное оружие применимо только в масштабе региона. Самым расположенным к этому сегодня является Ближний Восток», - отметил профессор.

Ивашов добавил, что наибольший страх от идеи ядерной войны преследует США, так как они полностью осознают весь потенциал России и Китая, которые запросто могут подорвать американское превосходство.


«Американцы начали довольно часто в СМИ сообщать об угрозе ядерного удара, однако суть этого – привлечение внимания. На самом деле суть данных угроз в усилении развития оружия искусственного интеллекта», - добавил Ивашов.

Кроме этого, специалист напомнил про эпоху Горбачева во времена СССР. Именно тогда ядерная тематика стала очень популярной. Однако советского союза давно нет, а Европа не заинтересована в войне. Все, что происходит сейчас – это пустые провокации.

«Важно понять причину этих провокаций. Вспомните события на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Все эти регионы связаны одним – через них российский газ проходит в Европу», - заключил Ивашов.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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