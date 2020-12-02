Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

Россия может использовать Турцию для того, чтобы расколоть НАТО.

Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, передает Nation News .

Он отметил, что Запад не прекращал никогда провоцировать Россию и вряд ли остановиться сейчас. Но, тем не менее, у РФ достаточно сил, чтобы отразить любую атаку.

Перенджиев рассказал, что Россия смогла за последние годы серьезно усилить Черноморский флот. Попытки НАТО увеличить присутствие в черноморском регионе не станут предпосылкой для усиления влияния Альянса. НАТО может пытаться нарастить свои силы в Турции или Украине. Но планы Запада России давно известны и она может успешно им противостоять.

По словам эксперта, планы НАТО рухнули после того, как Крым был присоединен к России. С этого момента стало понятно, кто занимает выигрышную позицию в черноморской акватории.

Тем не менее, отмечает Перенджиев, хорошие отношения с Турцией для России важны, поскольку Анкара в таком случае не будет своими кораблями поддерживать группировку НАТО в Черном море.

Он предполагает, что при дружеских отношениях России с Турцией, флот Турции будет входить в НАТО только формально, а это означает провал планов генсека Йенса Столтенберга.

«А если еще Турция будет следить за графиком выхода и входа НАТОвских кораблей, не допускать слишком частой ротации, то это будет еще один механизм противодействия. Неплохо бы и с Болгарией договориться в этом вопросе. Мы должны попытаться расколоть НАТО изнутри, при правильном подходе это сделать можно», - отметил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»