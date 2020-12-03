В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов выступил с заявлением о решении Баку реинтегрировать армян, живущих на территории Нагорного Карабаха, перешедшей Азербайджану.

Как сказал глава внешнеполитического ведомства, в Баку рассчитывают на то, что армянское население, проживающее в регионе, будет реинтегрировано в азербайджанское политическое, социальное и экономическое пространство. Байрамов также особо отметил, что им будут гарантированы все права и свободы, независимо от этнического происхождения. Глава МИДа также акцентировал внимание на том, что в Карабахе начинается период восстановления и реабилитации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что армянская и азербайджанская общины должны мирно соседствовать в регионе. Эти слова были раскритикованы в Ереване. Так, президент Армении Армен Саркисян напомнил, что в советские времена Баку пытался проводить этнические чистки в Карабахе: закрывались армянские школы и ущемлялось армянское население в правах.

В армянских соцсетях то и дело появляются сведения, что азербайджанские солдаты оскверняют святые места в Нагорном Карабахе.

Напомним, что 9 ноября руководители Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как отмечено в договоренностях, конфликтующие стороны останавливаются на занятых позициях, а в регион входят российские миротворцы.

В соответствии с соглашением, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы берутся под контроль Азербайджаном. Армянские граждане назвали подписание договора капитуляцией.

Отметим, что активные бои на спорной территории начались 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Источник: Информационное агентство «Informing»