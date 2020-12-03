В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

Сегодня, 17:00

Александр Зуев

0

Image 16+
В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов выступил с заявлением о решении Баку реинтегрировать армян, живущих на территории Нагорного Карабаха, перешедшей Азербайджану.

Как сказал глава внешнеполитического  ведомства,  в Баку рассчитывают на то, что армянское население, проживающее в регионе, будет реинтегрировано в азербайджанское политическое, социальное и экономическое пространство. Байрамов также особо отметил,  что им будут гарантированы все права и свободы, независимо от этнического происхождения. Глава МИДа также акцентировал внимание на том, что в Карабахе начинается период восстановления и реабилитации.


Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что армянская и азербайджанская общины должны мирно соседствовать в регионе. Эти слова были раскритикованы в Ереване. Так, президент Армении Армен Саркисян напомнил, что в советские времена Баку пытался проводить этнические чистки в Карабахе:  закрывались армянские школы и ущемлялось армянское население в правах.

В армянских соцсетях то и дело  появляются сведения, что азербайджанские солдаты оскверняют святые  места в Нагорном Карабахе.

Напомним, что 9 ноября руководители  Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как отмечено в договоренностях, конфликтующие стороны останавливаются на занятых позициях, а в регион входят российские миротворцы.

В соответствии с соглашением, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы берутся под контроль Азербайджаном. Армянские граждане назвали  подписание договора капитуляцией. 

Отметим, что  активные бои на спорной территории начались 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

Сегодня, 17:00

Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

Вчера, 23:30

Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

Вчера, 19:55

Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

Вчера, 00:10

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

1-12-2020, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

28-11-2020, 00:15

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Азербайджан: ракетами «Искандер» в Нагорном Карабахе управляли из РФ

26-11-2020, 19:15

Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России

25-11-2020, 23:05

Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

24-11-2020, 16:10

NI считает, что Байден отдаст Арктику России

23-11-2020, 15:35

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

23-11-2020, 12:00

Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении в Карабахе

22-11-2020, 15:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров