Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

Американский спецназ готовится к атаке на цели в России и Китае - подземные бункеры, командные пункты и арсеналы оружия массового поражения, автоколонны и поезда, транспортирующие вооружение.

Известно, что в США сейчас проводится реорганизация системы подготовки спецназа, в рамках которой «зеленые береты» тренируются для борьбы с труднодоступными целями противника. Для США потенциальными противниками является Россия, Китай, Иран и Северная Корея.





План по обучению спецназовцев разработали несколько месяцев назад. Именно тогда Пентагон запросил финансирование для создания секретной базы, где военнослужащие смогли бы отрабатывать навыки по уничтожению достаточно сложных целей врага.

Новая стратегия предполагает взаимодействие разных американских подразделений. Также она включает в себя поддержку со стороны союзников США.

Ранее в США испытали боеприпасы серии GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые предназначены для уничтожения бункеров.

Как пишет издание The Drive, при реализации новой концепции спецподразделения армии США будут адаптированы для ведения боевых действий с опасными противниками.

Источник: Информационное агентство «Informing»