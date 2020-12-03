Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

Сегодня, 20:30

Александр Зуев

0

Image 16+
Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

Американский спецназ готовится к атаке на цели в России и Китае - подземные бункеры, командные пункты и арсеналы оружия массового поражения, автоколонны и поезда, транспортирующие  вооружение.

Известно, что в США сейчас проводится реорганизация системы подготовки спецназа, в рамках которой «зеленые береты» тренируются для борьбы с труднодоступными целями противника. Для США потенциальными противниками является Россия, Китай, Иран и Северная Корея.  

План по обучению спецназовцев разработали несколько месяцев назад. Именно тогда Пентагон запросил финансирование для создания секретной базы, где военнослужащие смогли бы отрабатывать  навыки по уничтожению достаточно сложных целей врага.

Новая стратегия предполагает взаимодействие разных американских подразделений. Также она включает в себя поддержку со стороны  союзников США.

Ранее в США  испытали  боеприпасы серии GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые предназначены для уничтожения бункеров. 

Как пишет издание The Drive, при реализации новой концепции спецподразделения армии США будут адаптированы для ведения боевых действий с  опасными противниками.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

Сегодня, 17:00

Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

Вчера, 23:30

Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

Вчера, 19:55

Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

Вчера, 00:10

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

1-12-2020, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

28-11-2020, 00:15

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Азербайджан: ракетами «Искандер» в Нагорном Карабахе управляли из РФ

26-11-2020, 19:15

Познер назвал советский менталитет руководства основной проблемой России

25-11-2020, 23:05

Эксперт рассказал, для чего Турция вводит войска в Азербайджан

24-11-2020, 16:10

NI считает, что Байден отдаст Арктику России

23-11-2020, 15:35

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

23-11-2020, 12:00

Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении в Карабахе

22-11-2020, 15:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров