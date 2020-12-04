Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

Вчера, 22:30

Александр Зуев

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Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса установили, что алкоголь воздействует на человека наиболее губительно в определенном возрасте. В частности,  существует три возраста, когда употребление спиртных напитков чрезвычайно опасно для мозга.

Исследователи отмечают, что люди старше 65 лет, подростки и младенцы в утробе матери наиболее уязвимы перед воздействием алкоголя. Именно в эти периоды жизни происходят изменения мозга. Употребление горячительных напитков у пожилых людей может спровоцировать деменцию. Даже умеренное употребление алкоголя может привести к утрате когнитивных способностей мозга.  

Известно, что во всем мире около 10% беременных женщин употребляют алкоголь. Причем в Европе этот показатель значительно выше. Склонность к употреблению алкоголя наблюдается и у подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

В этот период алкоголь тормозит развитие белого вещества, которое отвечает за скорость передачи нервных импульсов.

Согласно статистике,  20% подростков в европейских странах хотя бы раз были в  запое (употребление более 60 грамм этанола за раз). Ученые считают, что мер профилактики алкоголизма недостаточно. Повышение акциз на алкогольную продукцию, запрет на вождение в нетрезвом виде и ограничения на ночную продажу спиртных напитков - все эти меры следует  сопровождать пропагандой о здоровом образе жизни.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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